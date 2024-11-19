أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه القاطع لفكرة مناقشة العروض الخليجية التي وصلت إليه خلال الأيام القليلة الماضية، عقب تألقه مغ المارد الأحمر.

نجم الأهلي يرفض مناقشة العروض الخليجية

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" طاهر محمد طاهر تلقى بعض العروض الخليجية بعد تألقه مع الأهلي خلال الفترة الماضية".

وأضاف:" طاهر محمد طاهر تلقى عروض شفهية من أندية الخليج ويعد أبرزهم أندية الدوري السعودي والقطري، ولكن اللاعب رفض فكرة مناقشة تلك العروض ".

وأتم كريم رمزي:" طاهر محمد طاهر أبلغ زملاؤه في النادي الأهلي، أنه يعتبر أن هذا الموسم هو الأول له مع المارد الأحمر، ويرغب في الاستمرار مع الفريق من أجل استمرارية التألق، والمساهمة في تحقيق البطولات".