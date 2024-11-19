مزاد علني لبيع سيارات جمارك السويس والسخنة وبضائع متنوعة اليوم الثلاثاء

تعلن الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن عقد جلسة مزاد علني اليوم الثلاثاء، لبيع سيارات جمارك السويس والسخنة، بالإضافة إلى بيع بضائع متنوعة لجمارك العين السخنة والإسكندرية.

يشمل المزاد مجموعة من السيارات الملاكي والنقل، ويتيح الفرصة للمواطنين والمستثمرين للمشاركة بشراء مختلف الأنواع.

تفاصيل السيارات والبضائع المطروحة في المزاد

يشمل المزاد سيارات متنوعة، منها سيارات ملاكي مثل:

دايهاتسو هاتشباك

هيونداي i10

تويوتا كورولا

فورد موستانج

BMW

ميتسوبيشي لانسر

جيلي ايمجراندر

كيا سيراتو

رينو داستر

بالإضافة إلى سيارات نقل تشمل:

مان براد

فولفو نقل قاطرة بالمقطورة

سكانيا نقل بالمقطورة

شروط الدخول في المزاد

حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية مجموعة من الشروط الخاصة بالمشاركة في المزاد، ومنها:

تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية.

تقديم البطاقة الضريبية للتجار والخاضعين لها.

يمكن للمتقدمين اصطحاب شخص آخر لديه خبرة في معاينة السيارات أثناء العملية.

كما يشترط شراء كراسة الشروط للمشاركة في المزاد، والتي يبلغ سعرها 400 جنيه، ويباع كل لوط على حدة دون عمولة.

شروط تأمين دخول المزاد

تطلب الهيئة من الراغبين في المشاركة دفع مبلغ تأمين دخول المزاد قدره 10 آلاف جنيه، يتم إيداعه في خزينة جمرك سيارات مطار القاهرة كـ "تأمين مؤقت".

يُسترد التأمين في حال عدم رسو أي لوط على المتقدم، بينما يُخصم من سعر السيارة إذا تم رسو المزاد على المتقدم.

التعليمات المالية والضوابط

على المشتركين سداد 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، مع إمكانية السداد النقدي في خزينة الهيئة أو عبر وسائل الدفع الإلكترونية وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018.

يتم سداد باقي المبلغ البالغ 70% خلال 15 يومًا عبر البنوك المعتمدة (الأهلي، مصر، القاهرة).

تنويه بخصوص بيع لوطات أخرى

تم تأجيل بيع اللوطات التابعة لجمارك مطار القاهرة، التي تشمل تليفونات محمول وسماعات وساعات ذكية وغيرها من البضائع إلى موعد لاحق سيتم تحديده لاحقًا.