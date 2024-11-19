محافظ أسيوط يشهد تشغيل شبكات المياة المعالجة لري 255 فدانا بمزرعة الوادي الأسيوطي



شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط تشغيل المياة لري 255 فدان أراضي مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة في مركز الفتح للزراعة بعد توصيل شبكة المياة المعالجة ثلاثيًا والوقوف على سبل تطوير المزرعة وتعظيم الإستفادة منها وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة لتطوير المزارع المكشوفة وزراعتها لتحقيق أقصى استفادة منها تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الصعيد لتطوير الخدمات والقطاعات المختلفة وتنمية الموارد تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

ورافقه خلال الجولة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

وحرص المحافظ على الإطمئنان على عمل الشبكات وتركيب المحابس ووصول المياة لتغطية وري مساحة أرض المزرعة والتي كانت مهملة وغير مستغلة لسنوات طويلة.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تعظيم الإستفادة من تلك المشروعات التابعة للمحافظة بما يعود بالنفع على أبنائها ويساهم في تنمية الموارد وتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات مشيدًا بالتنسيق بين شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط وجهاز مدينة أسيوط الجديدة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح الذي أسفر عن وصول المياة المعالجة إلى أرض المزرعة لريها وزراعتها مشيرًا إلى إستمرار العمل لتعظيم الموارد الذاتية وتوفير الاحتياجات الغذائية عن طريق زراعة المساحة الكلية لمزرعة الوادي الأسيوطي والتي تقدر 720 فدان بمحاصيل القمح والبرسيم لتحقيق الإكتفاء الذاتي للإستفادة من الأماكن غير المستغلة في أسرع وقت ممكن وهو ما يساهم في توفير فرص العمل لشباب الخريجين.

وكان محافظ أسيوط، قد وجه بتوصيل شبكة المياة وتوزيعها لري المساحات غير المستغلة وتشغيل بعض آبار المياة الارتوازية لبدء زراعة كامل مساحة المزرعة، وتعظيم الإستفادة منها حيث تفقد ري 355 فدان من الأراضي بالوادي الأسيوطي تمهيدًا لزراعتها بالقمح والشعير