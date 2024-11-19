محافظ أسيوط يلتقي بالمواطنين ويتفقد المركز التكنولوجي بمنفلوط



التقى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء خلال زيارته الميدانية للمركز التكنولوجي بمركز منفلوط لمتابعة سير العمل وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين وتقديم كافة التسهيلات لهم للانتهاء من ملفاتهم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه، وعلي عبد الله مدير إدارة مركز المعلومات واتخاذ القرار بالمحافظة

وحيث اطلع المحافظ على الموقف الحالي في تلقي طلبات التصالح واستكمال الإجراءات المتبقية في ملفات طلبات تقنين أراض أملاك الدولة واستمع إلى شرح عن الإجراءات التي يتم إتباعها لتسليم المواطنين نموذج 8 تصالح، كما حرص على التأكد من مدى تقديم الخدمات من خلال لقاءه بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء وقام بحل مشاكلهم وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل أية عقبات ليحصلوا على النموذج النهائي للتصالح تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2024 مكلفًا رئيس المركز بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحل كافة مشاكلهم للإنتهاء من ملفات التقنين والتصالح المتبقية في أسرع وقت ممكن لزيادة معدلات الأداء ونسب الإنجاز فضلًا عن الإشراف المباشر على اللجان المشاركة وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح وتذليل العقبات أمامهم لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية حيث أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات وهناك جهود كبيرة تبذل فيه لافتًا إلى أهمية التصالح ومزاياه التي ستعود على المواطنين وضرورة تعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح مشيرًا إلى انتظام العمل في المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وكان محافظ أسيوط قد قرر وضع جدول زمني للمرور الدوري على المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والأحياء للقاء المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم فيما يخص إجراءات التقنين والتصالح لتذليل أية عقبات تواجههم وتسهيل وتسيير كافة الإجراءات لهم