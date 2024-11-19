الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني في غزة ويستهدف منازل في جنين والقدس

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتفجير عدد من المباني في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما شن غارات بالطيران المروحي على المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي سياق متصل، أفادت التقارير باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، في حين استشهد آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي بعد استهداف منزل في مدينة جنين، بزعم تحصن مطلوبين أمنيين داخل المنزل.

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من تدهور الوضع الأمني والإنساني في المناطق المحتلة.