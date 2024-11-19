إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة نصف نقل، بالطريق الإقليمي باتجاه الفيوم بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الأقليمي، وجميعهم مقيمين بنطاق مركز ابشواي، بمحافظه الفيوم، بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.