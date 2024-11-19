سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

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سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أمام الجنيه المصري 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تحديث من البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

  • البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الدولار 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع خلال بداية التعاملات الصباحية.
  • بنك مصر: سجل سعر الدولار 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: بلغ سعر الدولار 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكان والتعمير: وصل سعر الدولار إلى 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: بلغ سعر الدولار 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الدولار 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر الدولار 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار 49.41 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع.
  • ميد بنك: سجل سعر الدولار 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع.
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