سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أمام الجنيه المصري 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تحديث من البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي.

أسعار الدولار في البنوك المصرية