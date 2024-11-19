حياة كريمة تُعلن عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من برنامج «سكر البيوت»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من برنامج "سكر البيوت" تحت اسم "دفعة الدكتورة نوال الدجوي"، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدفعتان السابقتان.

يهدف البرنامج إلى تمكين السيدات من خلال تدريبهن على إدارة المشاريع الصغيرة وفنون صناعة الحلويات والمعجنات، وهو جزء من جهود المؤسسة في تعزيز دور المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا.

الهدف من البرنامج

يسعى برنامج "سكر البيوت" إلى دعم المرأة المصرية وتمكينها من بدء مشاريع صغيرة ومستدامة، تساعدها على تحسين دخلها ودعم أسرها.

يتم تقديم التدريب بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في مجال صناعة الحلويات، حيث يحصل المشاركون على تعليم مكثف حول كيفية إدارة المشاريع وتعلم فنون الخبز وصناعة المعجنات.

تفاصيل البرنامج التدريبي

يتكون البرنامج من مرحلتين: الأولى تركز على الأساسيات النظرية لإدارة المشاريع، بينما الثانية تركز على التدريب العملي في مجال صناعة الحلويات.

وقد نجح البرنامج في تخريج أكثر من 120 سيدة من الدفعتين السابقتين، ما ساعدهن في الحصول على مهارات جديدة وتمكينهن اقتصاديًا، مما أتاح لهن تحقيق دخل مستدام.

التقديم للبرنامج

يمكن للسيدات الراغبات في الانضمام للدفعة الثالثة من البرنامج التقديم عبر الرابط الإلكتروني الذي توفره مؤسسة حياة كريمة.

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية حياة كريمة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، تحت شعار "من إنسان لإنسان".

من خلال هذا البرنامج، تسعى حياة كريمة إلى تعزيز قدرة المرأة على توفير مصدر دخل ثابت والمساهمة الفعالة في تطوير المجتمعات المحلية.