بينهم طفل.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أصيب 5 أشخاص بينهم طفل بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» على طريق طامية الروضة الزراعي، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق وسقط ركابها أرضًا.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية جراء الحادث، فيما هرع المارة لتقديم يد العون للمصابين ومساعدتهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

 

بلاغ بحادث انقلاب تروسيكل
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق طاميه الروضه الزراعي بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين،


إصابة 5 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق طامية الروضه الزراعي أسفر عن إصابة كل من خالد. م. ح 31 سنة، سائق التروسيكل، وسيد.ر.ف 30 سنة، وعادل. ك.ط  33 سنة، وسالم.م 23سنه، وحازم.ك 8 سنوات، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

 

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم ب 3 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي وإيداعهم في قسم الأستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم حسب إصابة كل منهم.


تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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