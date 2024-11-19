خبير علاقات دولية: مصر تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار وتدافع عن القضية الفلسطينية في قمة العشرين

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن العلاقات الثنائية بين مصر ودول أوروبية مثل فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، وإسبانيا تمثل جزءًا مهمًا من السياسة الخارجية المصرية، وخاصة على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأضاف أحمد أن كل لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء العالم ترتبط بقضية مشتركة وهي القضية الفلسطينية، التي تعد دائمًا على رأس أجندة الحكومة المصرية.

القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمامات

أوضح الدكتور أحمد أن القضية الفلسطينية لم تغب عن أي من لقاءات السيسي مع زعماء العالم، مشيرًا إلى أن مصر تواصل مساعيها الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقد أشار إلى أن الوضع في شمال غزة قد أصبح أكثر خطورة، حيث يواجه الفلسطينيون تهديدات حقيقية بالمجاعة في ظل استمرار الهجمات.

مساعي مصر لوقف العدوان الإسرائيلي

أكد الخبير في العلاقات الدولية أن مصر تبذل جهودًا دؤوبة من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، محذرًا من التصعيد الذي قد يؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية.

وأضاف أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية وتدافع عنها بكل الوسائل المتاحة، سواء في المحافل الدولية أو من خلال قنوات دبلوماسية مباشرة.