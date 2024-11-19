اعلام جنوب سيناء يواصل فاعليات حمله " ايد في ايد.. هننجح اكيد " للتوعية باهمية المبادرات الرئاسية





تواصلت اليوم الثلاثاء فاعليات الحمله التي اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة جنوب سيناء والتي ينظمها مجمع اعلام طور سيناء تحت عنوان " ايد في ايد.. هننجح اكيد " والتي تهدف إلى التوعية بأهمية المبادرات الرئاسية.

وقال ايهاب عبدالله مدير مجمع إعلام طور سيناء ان اللقاءات شملت ندوة حول (صناعة الوعى ودور الإعلام فى بناء الإنسان المصرى) بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية حاضرها أبو السعود أبو الفتوح " مدير ادارة التعلم الذكى واستاذ الصحافة " بجنوب سيناء

بحضور رئيس واعضاء مجلس امناء المدرسة وادارة طور سيناء التعليمة وطلبة المدرسة .

ومن جانبة قال ابو السعود ابو الفتوح ان صناعة الوعي ربما تكون أخطر صناعة وأكبر تحدي يواجه أي أمة؛ فالشعوب الغائبة أو المغيبة لا تشارك في صناعة مستقبلها، وصناعة الوعي مهمة ثقيلة جدًا لا تقوم بها جهة بعينها ولكن هي مسؤولية كبرى يقوم بها التعليم والإعلام والثقافة والأجهزة المسؤولة عن الشباب والمحليات وغيرها.

وتابع قائلا ولكي ننجح في صناعة الوعي لا بد أولًا من أن ننشئ إنسان على أسس وقواعد صحيحة وسليمة، فبناء الإنسان أساس بناء الأمم، وأصعب معادلة في بناء الأمم هو الإنسان؛ لأننا نبني فكر وعقل ونفس وبنيان؛ ومن ثم يقال: أن بناء البشر أصعب من بناء الحجر، فالحجر له عمر افتراضي إن آجلا أم عاجلًا سوف ينتهي لأي سبب من الأسباب، ولكن بناء البشر هو الذي يبقى ويتوارث لا يتوقف، لأنها أجيال تسلم أجيال القيم والثوابت التي تقام عليها المجتمعات والتي تحمي مجتمعنا منذ فجر التاريخ.

كما اكد مدير مجمع اعلام طور سيناء ان هذة الندوات تاتي في إطار الحملة التى اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وبقيادة الدكتور احمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلى وإشراف إعلامي عبد الحميد عزب مدير عام الادارة العامة لإعلام سيناء