توقعات طقس الثلاثاء 20 نوفمبر 2024: أمطار خفيفة ورياح نشطة وشبورة مائية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2024، أن تشهد عدة مناطق في مصر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط الرياح في بعض المناطق، وظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.

كما سيكون الطقس مائلًا للبرودة في الليل والصباح الباكر، فيما سيبقى معتدلًا خلال النهار.

أماكن سقوط الأمطار غدًا الثلاثاء

من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية والشمال الغربي من الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.

كما سيمتد تأثير الأمطار إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بشكل متقطع، إلى جانب ذلك، ستكون هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا بالقرب من المسطحات المائية.

الظواهر الجوية الأخرى:

الرياح: ستكون هناك حركة نشطة للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، بشكل متقطع.

ستكون هناك حركة نشطة للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، بشكل متقطع. الشبورة المائية: ستؤثر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية في الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى: العظمى 24°C، الصغرى 16°C.

العظمى 24°C، الصغرى 16°C. الوجه البحري: العظمى 23°C، الصغرى 15°C.

العظمى 23°C، الصغرى 15°C. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21°C، الصغرى 14°C.

العظمى 21°C، الصغرى 14°C. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24°C، الصغرى 14°C.

العظمى 24°C، الصغرى 14°C. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27°C، الصغرى 19°C.

العظمى 27°C، الصغرى 19°C. شمال الصعيد: العظمى 25°C، الصغرى 12°C.

العظمى 25°C، الصغرى 12°C. جنوب الصعيد: العظمى 28°C، الصغرى 14°C.

نصائح للأيام القادمة