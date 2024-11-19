اتجاه في الزمالك لإعارة مهاجمه في الميركاتو الشتوي
أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك للموافقة على إعارة حسام أشرف مهاجم الأبيض خلال الانتقالات الشتوية القادمة.
تصريحات مدحت شلبي
وقال مدحت شلبي خلال تصريحات تلفزيونية: جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أخطر إدارة الأبيض حاجته للتعاقد مع مهاجم صريح ولاعب جناح خلال الميركاتو الشتوي القادم.
أضاف: هناك تفكير داخل الزمالك بتعديل عقد حسام أشرف مع خروجه معارًا من أجل الحصول على فرصة مشاركة أكبر واستعادة مستواه المعهود.
واختتم: الجهاز الفني للزمالك يعتمد على سيف الدين الجزيري وناصر منسي بجانب عمر فرج وبالتالي فرص حسام أشرف في المشاركة حال التعاقد مع مهاجم جديد في الانتقالات القادمة ستكون صعبة للغاية.