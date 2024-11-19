السيطرة علي حريق بمزرعة دواجن بالفيوم دون إصابات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب علي مزرعة دواجن، بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، دون وقوع إصابات، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق، بعزبة سكران التابعة لقرية تلات بمركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

