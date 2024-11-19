اليوم.. وزيرة "التنمية المحلية" أمام النواب لعرض سياسات واستراتيجيات الوزارة الفترة المقبلة

الفجر السياسي
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

 

 

 

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

 

ومن المُقرر أن تلقي الوزيرة خلال الجلسة، بيانا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

 


كما تستعرض الوزيرة خلال كلمتها، أيضًا، استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.

 

 

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