3 طرق لفتح الموبايل دون سوفت وير عند نسيان النمط أو كلمة السر

نسيان كلمة السر أو النمط الخاص بهاتفك يمكن أن يكون محبطًا للغاية، خصوصًا إذا كنت لا ترغب في فقدان بياناتك أو الصور المخزنة على الهاتف.

لحسن الحظ، هناك طرق يمكنك من خلالها فتح الموبايل دون الحاجة إلى فورمات أو استخدام سوفت وير معقد. وفقًا لموقع "carlcare" التقني، إليك 3 طرق بسيطة لفتح هاتفك الأندرويد في حالة نسيان النمط أو كلمة المرور:

1. فتح الهاتف من خلال حساب جوجل

إذا كان هاتفك متصلًا بالإنترنت، يمكنك فتح الموبايل باستخدام حساب جوجل باتباع الخطوات التالية:

حاول إدخال كلمة المرور أو رسم النمط عدة مرات حتى يظهر لك حظر لمدة 30 ثانية.

ستظهر لك خيارات أسفل الشاشة، اختر "نسيت كلمة السر" أو "Forgot Password".

أدخل بيانات حساب جوجل (البريد الإلكتروني وكلمة السر).

إذا كانت البيانات صحيحة، سيتم فتح الهاتف فورًا دون الحاجة إلى فورمات أو فقدان البيانات.

2. فتح الهاتف عبر النسخ الاحتياطي PIN

إذا قمت بإعداد رمز PIN احتياطي عند ضبط قفل النمط، يمكنك استعادته بسهولة باستخدامه:

حاول رسم نمط عشوائي حتى تظهر شاشة انتظار لمدة 30 ثانية.

في أسفل الشاشة، انقر على خيار "النسخ الاحتياطي".

أدخل رقم التعريف الشخصي (PIN) الذي قمت بتعيينه، وسيتم فتح الهاتف.

3. إزالة كلمة المرور من خلال الوضع الآمن

إذا كنت قد استخدمت تطبيقًا خارجيًا لحماية الهاتف بكلمة سر أو نمط، يمكنك إزالته باستخدام الوضع الآمن: