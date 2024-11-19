اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة "دون ترخيص"

حوادث
الحج
الحج


             


أسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (61) مقرًا لشركات سياحية بعدد 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "دون ترخيص".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – سفارى... ).

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