اليوم..فحص801 طلبات الطعون بجامعة سوهاج بإنتخابات الاتحادات الطلابية

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جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه يتم اليوم فحص طلبات الطعون الخاصة بانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024 /2025، وذلك عقب تلقي طلبات الطعون وإعلان الكشوف المبدئية للمتقدمين والبالغ عددهم 801 مترشح، منهم 494 طالب و307 طالبة من مختلف الكليات، مؤكدًا على أن الانتخابات تسير فى أجواء مستقرة يسودها الهدوء والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، مع الحفاظ على الشفافية والنزاهة لاختيار أفضل العناصر التى تمثل الطلاب تمثيلا حقيقياََ ومعبراََ.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن اليوم سيتم فحص الطعون، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمترشحين يوم الأربعاء 20 نوفمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية الخميس 21 من نفس الشهر، مضيفًا أن انتخابات الجولة الأولى ستجري يوم 24 نوفمبر، أما جولة الاعادة ستكون 25 نوفمبر، وسوف تنتهي موسم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الطلاب يوم 28 من نوفمبر 2024م.

جامعة سوهاج سوهاج الدكتور حسان النعمانى انتخابات الاتحادات الطلابية

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