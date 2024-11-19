مذكرة تعاون بين جامعة بنها الأهلية وجامعة نانجينج للطب الصيني

أعلن الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية قيام الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية باستقبال وفد جامعة نانجينج للطب الصيني في العاصمة بكين، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة بنها الأهلية وجامعة نانجينج للطب الصيني.

جاء ذلك على هامش المنتدى الدولي لتطوير جودة التعليم العالي والفنى والمقام فى الصين بحضور الدكتور كريم الدش ممثلا عن جامعة بنها الأهلية.

وتناول اللقاء الاتفاق بين الجامعتين على آلية التبادل على مستوى الطلاب والأساتذة بين الجامعتين، كما جرى التباحث حول توسيع دائرة العلاقات بين الجامعتين وتطبيق أفكار جديدة ذات مردود ايجابي على الجامعتين.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير، أن توقيع مذكرة التعاون تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الصينية المرموقة بحيث تنعكس أنشطتها على كليات الجامعة والتي بدورها تعمل على صقل مهارات الطلاب والأساتذة من خلال التعاون الدولي المستمر.

يذكر أن جامعة نانجينج للطب الصيني هي واحدة من أقدم جامعات الطب الصيني التقليدي التي تأسست في الصين وهي جامعة حكومية برجع تاريخ انشائها إلى عام 1956 وتصنف من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم طبقا لتصنيف شنغهاي، وتعمل الجامعة الصينية في الطب الصيني التقليدي والعلاج بالإبر الصينية بالإضافة إلي الطب البشرى الغربي أيضا.

وتتميز الجامعة بأنها تمتلك أول مركز للعلاج بالإبر الصينية بالشراكة مع منطمة الصحة العالمية وهو من أشهر المراكز الدولية المعتمدة في الصين للتدريب على العلاج بالإبر الصينية.

جامعة بنها الأهلية

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