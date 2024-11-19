الإسكان تُعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص 1645 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 1645 وحدة سكنية متنوعة في 8 مدن جديدة، وذلك يومي الأحد 24 نوفمبر 2024 والثلاثاء 3 ديسمبر 2024.

وستشمل القرعة الوحدات التي تم التقدم لها للحجز الفوري من خلال أجهزة المدن في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2024.

تفاصيل القرعة العلنية لوحدات الإسكان

القرعة الأولي

ستُجرى يوم الأحد 24 نوفمبر 2024 بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، وستشمل الوحدات السكنية في العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، رشيد الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، ملوي الجديدة، والصالحية الجديدة.

القرعة الثانية

ستكون يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في إستاد مدينة دمياط الجديدة، مخصصة للوحدات السكنية في مدينة المنصورة الجديدة.

الاستعدادات لحضور القرعة

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أن فعاليات القرعة ستبدأ في الساعة 10 صباحًا في كلا اليومين المحددين.

كما أشار إلى أنه سيسمح بحضور القرعة العلنية بناءً على إيصال سداد جدية الحجز.

وأضاف الشوربجي أنه سيتم بث فعاليات القرعة العلنية مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الوحدات السكنية.