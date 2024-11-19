أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار السمك اليوم، في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، حيث استقرت أسعار السمك اليوم، لدى المستهلك فى السوق المحلية، بجميع منافذ المحافظة، ولذا تنشر بوابة الفجر، أسعار السمك اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار السمك جاءت كما يلي:

كما استقرت أسعار السمك، لدى المستهلك فى السوق المحلية، وتراوح البلطي ما بين 60: 90 جنيهًا، كما تراوح الجمبري مابين 170: 390 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بأنواعها المختلفة مابين 80: 120 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السبيط لـ240 جنيهًا.

ينشر موقع "الفجر " أسعار الأسماك بسوق الجملة، فيما يضاف إلى السعر بين 5 إلى 10جنيهات في أسواق التجزئة….كالتالي

أسعار السمك اليوم: