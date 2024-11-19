

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة القوافل الطبية بالمراكز ورئيس مركز أسيوط يتفقد القافلة الطبية بقرية نجع سبع

أسيوط/

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بمتابعة كافة القوافل الطبية الشاملة التي يتم تنظيمها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" لتسهيل مهامها وتقديم الدعم وتذليل كافة العقبات لتنفيذ هذه القوافل على أكمل وجه وتحقيق المستهدف منها والاطمئنان على توافر الخدمات الصحية بالقرى والنجوع لافتًا إلى تنظيم العديد من القوافل الطبية المجانية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان وأعمال الكشف الطبي وإجراء التحاليل المختلفة فضلًا عن أعمال التوعية والتثقيف الصحي.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قد قامت بمتابعة فعاليات القافلة الطبية الشاملة المجانية بقرية الحساني التابعة للوحدة المحلية بنجع سبع حيث تفقد رئيس المركز سير العمل بالقافلة واطمأن على توفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لها حيث شملت القافلة جميع التخصصات بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج مجانًا.

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل للقوافل الطبية الشاملة المجانية والتي تستهدف أماكن تجمعات المواطنين بالمصالح الحكومية وأمام دور العبادة ومحطات القطار والأتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات والنوادي وكورنيش النيل لتقديم الخدمات الطبية وتحسين وزيادة كفاءتها لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجًا