سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024: استقرار طفيف في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024، بعد الارتفاع الطفيف الذي شهده في ختام تعاملات يوم أمس.

وبحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل الدولار 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

نرصد لكم في السطور التالية أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة في بداية تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري:

شراء: 49.35 جنيه

بيع: 49.45 جنيه

بنك مصر:

شراء: 49.35 جنيه

بيع: 49.45 جنيه

بنك القاهرة:

شراء: 49.35 جنيه

بيع: 49.45 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 49.37 جنيه

بيع: 49.47 جنيه

بنك أبوظبي الإسلامي:

شراء: 49.35 جنيه

بيع: 49.45 جنيه

بنك قناة السويس:

شراء: 49.35 جنيه

بيع: 49.45 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 49.37 جنيه

بيع: 49.47 جنيه

بنك البركة:

شراء: 49.35 جنيه

بيع: 49.47 جنيه

ملاحظات حول أسعار الدولار