جامعة أسيوط تعلن عن كشوف إنتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجديد

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، والتي تضم (895) طالباَ، وطالبة، بمختلف كليات الجامعة؛ للتنافس على سبع لجان، تضم الأسر، الفني، الرياضي، الثقافي، الجوالة، الاجتماعي، العلمي، ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية، غدًا الأربعاء 20 من نوفمبر2024

ووجّه الدكتور المنشاوي؛ بضرورة الالتزام بمواعيد انتخابات الاتحادات الطلابية حسب الجدول المعلن، ومراعاة قواعد الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن الجامعة أنهت استعداداتها التي تضمن سير العملية الانتخابية؛ بشفافية، وحيادية تامة، وتوفير مناخ مناسب لجميع الطلاب؛ للإدلاء بأصواتهم، داعيًا الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة لاختيار من يمثلهم تمثيلًا حقيقيًا.

وينطلق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، داخل جامعة أسيوط، للعام الجامعي الجديد، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والمشرف العام علي الأنشطة الطلابية، ومقرر اللجنة، إلي جانب لفيف من الأعضاء المشرفين، يضم الدكتور عبد الحميد أبو سحلى عميد كلية العلوم، والدكتور علاء محمد أحمد عطية عميد كلية الطب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق عضو قانوني وعزالدين المنصوري أمين كلية الآداب والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والطالب أحمد محمد حسين كلية الطب الفرقة الخامسة، والطالبة رانيا حسن شحاته أحمد كلية الصيدلة الفرقة الخامسة

وتضمنت شروط الترشح؛ لعضوية لجان الاتحادات الطلابية أن يكون المترشح متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، إلي جانب كونه مستجدًا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل، وكذلك يكون مستجدًا، ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة، كما يجب أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة، أو الكلية، أو المعهد فى مجال اللجنة المرشح لها، عدا طلاب السنة الدراسية الأولى، وألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا، أو قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له، هذا بالإضافة إلى عدم انتمائه إلى أى تنظيم، أو كيان، أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد عبد المولى؛ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه من المقرر تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 من نوفمبر، وتُقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات، والفرز، وإعلان النتائج يوم 24 من نوفمبر، فيما تقام جولة الإعادة يوم 25 من نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 من نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد، ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 من نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية؛ بانتخاب أمناء اللجان، ومساعديهم، ورئيس، ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 من نوفمبر 2024