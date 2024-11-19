أسعار سبائك الذهبBTC اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في محافظة قنا
شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:
|الحجم
|السعر
|ربع جرام
|1،360 جنيه
|نصف جرام
|2،615 جنيه
|1 جرام
|4،750 جنيه
|2.5 جرام
|11،833 جنيه
|5 جرام
|23،125 جنيه
|10 جرام
|46،235 جنيه
|20 جرام
|92،340 جنيه
|نصف اونصة
|73،080 جنيه
|اونصة
|144،145 جنيه
|50 جرام
|229،200 جنيه
|100 جرام
|458،400 جنيه
|ربع كيلو
|1،139،120 جنيه
|نصف كيلو
|2،277،700 جنيه
|كيلو
|4،553،175 جنيه
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
- قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
- عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
- محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
- زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.