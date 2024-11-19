أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في محافظة قنا

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بوابة الفجر

 

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجمالسعر
ربع جرام1،360 جنيه
نصف جرام2،615 جنيه
1 جرام4،750 جنيه
2.5 جرام11،833 جنيه
5 جرام23،125 جنيه
10 جرام46،235 جنيه
20 جرام92،340 جنيه
نصف اونصة73،080 جنيه
اونصة144،145 جنيه
50 جرام229،200 جنيه
100 جرام458،400 جنيه
ربع كيلو1،139،120 جنيه
نصف كيلو2،277،700 جنيه
كيلو4،553،175 جنيه

 

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

  1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
  2. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
  3. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
  4. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
  5. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
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