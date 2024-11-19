أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،360 جنيه نصف جرام 2،615 جنيه 1 جرام 4،750 جنيه 2.5 جرام 11،833 جنيه 5 جرام 23،125 جنيه 10 جرام 46،235 جنيه 20 جرام 92،340 جنيه نصف اونصة 73،080 جنيه اونصة 144،145 جنيه 50 جرام 229،200 جنيه 100 جرام 458،400 جنيه ربع كيلو 1،139،120 جنيه نصف كيلو 2،277،700 جنيه كيلو 4،553،175 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب