وكيل الطب الوقائى بالدقهلية يشدد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال موسم الشتاء

محافظات
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، اليوم،الاجتماع الدورى لإدارة السلامة والصحة المهنية، مع رؤساء الأقسام بالادارات الصحية ومديري منشآت التطوير بالمرحلة بالأولي
 

جاء الاجتماع تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وبإشراف مباشر من الدكتورة رحاب الدسوقى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.
ناقش الاجتماع خطة السلامة والصحة المهنية، ومهام وأعمال اللجان الفرعية بالإدارات الصحية  ومتابعة تنفيذ وتطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية بالمديرية وبجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن حماية العاملين بالمنشات الطبية والمترددين عليها.
وأكد المجتمعون على أهمية المتابعة اليومية والشهرية، واتباع إجراءات السلامة اللازمة خلال موسم الشتاء، والإجراءات الوقائية مع تساقط الأمطار،والمرور على المخازن والتأكد من التخزين الجيد وفقًا للمعايير، ومتابعة إجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة
كما تطرق الاجتماع إلى  خطط الإخلاء والطوارى وضرورة مراجعتها والتدريب العملي عليها وتحسينها بعد تنفيذ عدد من نماذج المحاكاة والعمليات الوهمية للإخلاء والطوارى للتعامل مع الأزمات والكوارث، مع التدريب المستمر للعاملين والفرق الطبية على إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحماية المدنية.
 

وكيل الطب الوقائى يشدد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال موسم الشتا

1d20b781-1b14-4839-b5a3-e7908c4532f0
1d20b781-1b14-4839-b5a3-e7908c4532f0
dee88fb8-916d-4958-874d-3dea9ca737d3
dee88fb8-916d-4958-874d-3dea9ca737d3
909b308d-48c3-4c5e-82ee-b9b64f52092f
909b308d-48c3-4c5e-82ee-b9b64f52092f
83618f88-89b7-4cab-ba79-de9ce44fb483
83618f88-89b7-4cab-ba79-de9ce44fb483
إجراءات السلامة الاجتماع الدوري اجراءات السلام الحماية المدنية السلامة والصحة المهنية الصيانة الدورية الطب الوقائي العاملين بالمنشآت السلامة والصحة المنشأت الطبية الوقائية تقديم الخدمة الطبية خلال موسم الشتاء

مواد متعلقة

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 19-11 -2024 في الدقهلية

اسعار التوابل اليوم الثلاثاء 19-11 -2024 في محافظة الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 19-11 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

اسعار السمك اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في الدقهلية

أمن الدقهلية يكشف لغز سرقة 5 آلاف دولار من دكتور سعودي مقيم بدكرنس

محافظ الدقهلية: رفع 450 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة ببلقاس وشربين

وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام العملية التعليمية بإدارة بلقاس

الأكثر قراءة

المطرب الشعبي إسماعيل الليثي يرد علي شائعات انفصاله عن زوجته بسب فرح شقيقتها

لاعب المنتخب السعودي ينتقد مدربه السابق

عبدالفتاح السيسي.. 70 سنة في حب مصر (بروفايل)

صلاة الجمعة: أعظم صلاة في أسبوع المسلم

خبير تنمية حضرية يكشف تفاصيل تطوير سور مجرى العيون (فيديو)

محافظ المنيا يسلم 10 أكشاك للأسر الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بمركز أبوقرقاص

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

وزيرة البيئة تقود المشاورات مع نظيرها الأسترالي لوضع الهدف الجديد لتمويل المناخ