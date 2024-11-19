طرح شقق "سكن لكل المصريين 5" 2024: مواصفات الوحدات وشروط التقديم وموعد الحجز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح الإعلان الجديد لمبادرة "سكن لكل المصريين 5" لعام 2024، والتي تشمل شقق سكنية لذوي الهمم في 17 مدينة جديدة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقديم تسهيلات في الحجز والدفع.

مواصفات شقق سكن لكل المصريين 5

تتوزع الوحدات السكنية على المدن الجديدة التي تشمل شققًا بمساحات ومواصفات تناسب احتياجات المواطنين، مع توفير مرافق خاصة لذوي الهمم.

وتستهدف المبادرة المواطنين من محدودي الدخل، حيث تم تحديد مقدم حجز يبلغ:

30 ألف جنيه للوحدات السكنية في المدن الجديدة.

للوحدات السكنية في المدن الجديدة. 20 ألف جنيه للوحدات السكنية في المحافظات.

الشروط المطلوبة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 5:

شهادة دخل تثبت مستوى دخل المتقدم. إيصال مرافق حديث يثبت محل الإقامة. قيد عائلي مميكن. قسيمة زواج مميكنة (إن وجد). برنت تأمينات إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي. صورة شهادات ميلاد الأبناء. صورة الرقم القومي للزوج والزوجة. صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها (إن وجد). صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز. صورة من إيصال سداد كراسة الشروط. الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل. استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، التي توضح المدينة التي يرغب العميل في الحجز بها، والمحافظة، ونوع الوحدة.

عدد الوحدات السكنية في المحافظات

تتوزع شقق سكن لكل المصريين 5 على 17 مدينة جديدة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكل مدينة بشكل منفصل، مع تحديد الأماكن التي يمكن التقديم عليها.

متى يبدأ التقديم؟

سيتم فتح باب التقديم بشكل رسمي للمواطنين عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بـ وزارة الإسكان، حيث يمكن التقديم واختيار المدينة والوحدة السكنية المرغوب فيها.

ومن المتوقع أن يكون هناك حجز إلكتروني للقطاعات التي تحتوي على وحدات سكنية.