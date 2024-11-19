بدء جلسة "النواب" للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية واستكمال مناقشة الإجراءات الجنائية

الفجر السياسي
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

 

 


افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات  التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

 


وتستعرض الوزيرة خلال كلمتها، أيضًا، استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.

 


قانون الإجراءات الجنائية


ويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

 

 

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