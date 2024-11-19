دوللي شاهين تكشف كواليس كليب «لو كنت جاري» دويتو مع المطرب العراقي تيسير السفير (صور)

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين صور كواليس كليب «لو كنت جاري» دويتو مع المطرب العراقي تيسير السفير.

حيث تم تصوير كليب "لو كنت جاري" في الغردقة.

تفاصيل أغنية ”لو كنت جاري"

الأغنية ”لو كنت جاري" تحت إدارة المخرج ايهاب الراشد، ومن كلمات حيدر الأسير، الحان همام حسن، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، توزيع ومكس محب الرواي.

يذكر أن أحدث أعمال المطربة اللبنانية دوللي شاهين “أنا الحاجة الحلوة” صورت تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفي أحمد ومن كلمات السيد علي، والحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب، وإشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.

كلمات أغنية «أنا الحاجة الحلوة»

وتقول بعض كلمات أغنية «أنا الحاجة الحلوة»:

مش كنت انا الحاجة الحلوة اللي في عينيك

وكنت انا كل حاجة في الدنيا ليك

طب قلي ليه سيبتها يمكن عشان ملكتها

قلت قيمتها خلاص

مش كنت انا الحاجة الحلوة اللي في عينيك

ووقت ما تحتاجها تلقاها في إيديك

طب كنت ليه علقتها وفي يوم وليلة ضيعتها

طلعت خسرانة من الأساس.