الكرملين: روسيا تعتبر السلاح النووي رادعًا وتحتفظ بحق استخدامه في حال التعرض للعدوان

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن الكرملين أن روسيا تعتبر السلاح النووي دائمًا أداة رادعة، حيث تبنت دائمًا موقفًا مسؤولًا واتخذت إجراءات للحد من التهديد النووي العالمي.

وأكدت روسيا على حقها في استخدام الأسلحة النووية في حالة تعرضها أو بيلاروسيا لعدوان عسكري.

وفي تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أوضح الكرملين أن الوضع العسكري يُراقب عن كثب، مشيرًا إلى التقارير التي أفادت بنيّة أوكرانيا استخدام صواريخ ATACMS. 

وأضاف الكرملين أن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا كان الهجوم يشكل تهديدًا خطيرًا على سيادتها.

الموقف الروسي يأتي في وقت حساس وسط تصاعد التوترات في أوكرانيا، مما يسلط الضوء على أهمية الردع النووي في السياسات الدفاعية لروسيا في مواجهة التهديدات العسكرية.

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