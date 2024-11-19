المزادات الحكومية في مصر.. فرص استثمارية في الممتلكات العقارية للبيع بالمزاد العلني

تُعد المزادات الحكومية أو المزادات العلنية إحدى الطرق التي تستخدمها الحكومة لبيع الممتلكات العقارية التي تعود إليها أو التي تم تحصيلها بموجب السلطة القانونية أو من خلال وكالات حكومية.

وتتمثل الغاية الرئيسية لهذه المزادات في الحصول على أعلى سعر ممكن من خلال المنافسة بين المتقدمين لشراء العقارات المعروضة.

فرص استثمارية في العقارات عبر مزادات البنك الأهلي وبنك مصر

في خطوة مهمة لتنشيط سوق العقارات، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري بالتعاون مع إحدى شركات التقييم العقاري، عن طرح قطعة أرض متميزة للبيع في محافظة القاهرة، وذلك من خلال المزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة.

تتضمن الفرصة العقارية قطعة أرض فضاء في منطقة الوايلي – القاهرة، بمساحة 7،759.87 متر مربع، بالإضافة إلى المباني الموجودة عليها.

سيتم عقد جلسة المزاد يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 الساعة 1 ظهرًا في أحد فنادق القاهرة، وسيتم تقديم تسهيلات في السداد للمشترين المحتملين، مما يزيد من جاذبية هذه الفرصة للمستثمرين.

المزادات العقارية من البنك الزراعي المصري في قنا

من جانب آخر، أعلن البنك الزراعي المصري عن تنظيم مزاد علني في محافظة قنا بالتعاون مع إحدى شركات التقييم العقاري، لبيع مجموعة من الأراضي عبر المظاريف المغلقة.

تشمل المزادات العقارية طرح عدد من قطع الأراضي في مناطق متعددة داخل محافظة قنا، وتفاصيل القطع كالتالي:

قطعة أرض فضاء بمساحة 1،314 متر مربع في ناحية الشيخ عيسى – مركز قنا. قطعة أرض فضاء بمساحة 653 متر مربع في ناحية النجوع – مركز فرشوط. قطعة أرض فضاء داخل الحيز العمراني بمساحة 345.33 متر مربع في ناحية مدينة قوص – محافظة قنا.

من المقرر عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 الساعة 12 ظهرًا في فندق بالمنيا، مع إمكانية تسهيلات في السداد للمشترين.

المزايا والمزايدات في الأسواق العقارية

يعد المزاد العلني أداة فعّالة لتحقيق أعلى مستوى من الشفافية في المعاملات العقارية، حيث تتيح للمتقدمين فرصة المنافسة المباشرة للحصول على العقار بسعر عادل.

كما تساهم التسهيلات في السداد في تسهيل عملية الشراء، مما يجعل هذه المزادات فرصة ذهبية للمستثمرين في العقارات.