مجموعة السعودية.. موعد مباراة البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب البحريني لمواجهة صعبة للغاية أمام نظيره منتخب أستراليا، في إطار الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



ويستضيف ملعب البحرين الوطني معقل غواصين اللؤلؤ، المواجهة القوية بين منتخبي البحريني والأسترالي.



منتخب البحرين يستعد لمواجهة قوية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم



ويدخل المنتخب البحريني المواجهة، طامحًا في الفوز بمباراة أستراليا وحصد النقاط الثلاثة، لإحياء أمل المنافسة على الصعود إلى كأس العالم 2026.



في المقابل، يأمل المنتخب الأسترالي في تحقيق الانتصار أمام نظيره البحرين، لتعزيز موقفه، والاستمرار في المنافسة مع المنتخب السعودي على وصافة ترتيب المجموعة.



ويحتل المنتخب الأسترالي وصافة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن أصحاب المركزين الثالث والرابع "السعودية والصين"، بينما يأتي المنتخب البحرين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.



موعد مباراة البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026



من المقرر أن تقام مواجهة البحرين وأستراليا، يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة والربع بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة والربع بتوقيت الإمارات وعمان.



القنوات الناقلة لمواجهة البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026



يمكنكم مشاهدة مواجهة البحرين وأستراليا، عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا على قناة bein sports HD 3.

بينما بالإمكان مشاهدة المباراة عبر الإنترنت، عن طريق تطبيق تود [TOD]، الناقل الحصري لـ بث مباريات تصفيات كأس العالم 2026

