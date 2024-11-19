1158 طالب وطالبة يتقدمون للترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي

محافظات
بوابة الفجر

 

اعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بإنه تقدم 1158 طالب وطالبة بأوراق ترشحهم لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة بقنا، مؤكدا بان هناك عملية متابعة دقيقة في كل مراحل العملية الانتخابية من خلال اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  بإنه تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات يوم الخميس الماضي حيث تقدم1158 طالب وطالبة بأوراق ترشحهم منهم  636 طالب و522 طالبة، وسوف يتم تلقي الطعون وفحصها على ان يكون اعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024م.

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