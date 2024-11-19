سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 في مصر: استقرار وارتفاع في أسعار بعض العيارات

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 استقرارًا داخل أسواق ومحلات الصاغة في مصر، بعد آخر زيادة شهدها الذهب، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 70 جنيهًا للجرام الواحد.

في الوقت نفسه، شهد سعر الذهب عالميًا ثباتًا في تحديثات البورصة العالمية. فيما يلي، نعرض لكم أحدث تحديثات أسعار الذهب في مصر وفقًا لما تم إعلانه من قبل شعبة الذهب.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

شهد سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 استقرارًا في أسواق الصاغة، حيث سجل 4148.57 جنيهًا للجرام، وهو نفس السعر الذي كان عليه قبل الارتفاع الأخير.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 استقرارًا داخل أسواق الصاغة المحلية عند 3630 جنيهًا للجرام. ويُعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، ويُستخدم بشكل شائع في صناعة المجوهرات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 داخل أسواق الصاغة المحلية 3111.43 جنيهًا للجرام. ويعد الذهب عيار 18 من الخيارات المفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن سعر معقول مقارنة بالعيارات الأخرى.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 نحو 29،040 جنيهًا. ويُعتبر الجنيه الذهب من الخيارات الشعبية بين المستثمرين في مصر نظرًا لسعره المناسب مقارنة بالسبائك الذهبية.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 نحو 2611 دولارًا، وهذا يشير إلى استقرار الأسعار في الأسواق العالمية بعد موجات من الارتفاع والانخفاض التي شهدها الذهب في الفترة الماضية.