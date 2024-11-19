عبدالفتاح السيسي.. 70 سنة في حب مصر (بروفايل)

الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحتفل بعيد ميلاه الـ 70 اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أفنى حياته في خدمة مصر على مدار السنوات الماضية وذلك منذ التحاقه بالقوات المسلحة حتى الوصول لقصر الإتحادية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ولد 19 نوفمبر عام 1954 في حي الجمالية بمدينة القاهرة، ولكن ترجع أصول عائلته إلى محافظة المنوفية، لذلك يحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده السبعين.

وحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فاسمه بالكامل عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، متزوج ولديه أسرة مُكوَّنة من السيدة قرينته انتصار أحمد عامر وثلاثة أبناء وابنة واحدة وهم: مصطفى، محمـود، حسـن، وأخيرًا آية عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ حياته العسكرية عام 1970 طالبا في المدرسة الثانوية الجوية، وتخرج في الكلية الحربية المصرية عام 1977 حاصلا على درجة البكالوريوس، كما حصل على درجة الماجستير من كلية القادة والأركان في مصر عام 1987.

وفي عام 1992، حصل على درجة الماجستير من كلية القادة والأركان البريطانية بنفس التخصص، فيما حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

وتدرج الرئيس عبدالفتاح السيسي في المناصب داخل القوات المسلحة، فترأس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، قائد كتيبة مشاة ميكانيكية، ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية، قائد لواء مشاة ميكانيكية، قائد فرقة مشاة ميكانيكية (الفرقة الثانية)، رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، قائد المنطقة الشمالية العسكرية (فبراير 2008 - يناير 2010)، مدير المخابرات الحربية والاستطلاع (يناير 2010 - أغسطس 2012).

وفي 12 أغسطس 2012 تولى منصب وزيرا للدفاع بعد ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول، في 26 مارس 2014، وأعلن عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه كوزير الدفاع والترشح رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد إطاحة الشعب المصري بحكم الإخوان من خلال ثورة 30 يونيو 2013.

وفاز السيسي برئاسة مصر بنسبة 96.9% عام 2014، ليصبح سادس رئيس في مصر، وترشح مرة أخرى للرئاسة عام 2018 وفاز بنسبة 97.08%، كما فاز بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 % في الانتخابات الرئاسية 2024.