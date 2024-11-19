شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات 2024: كافة التفاصيل والمستندات المطلوبة

في إطار المبادرات المستمرة من وزارة الإسكان لتوفير سكن مناسب للمواطنين ذوي الدخل المحدود، تم الإعلان عن فتح باب التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات في مشروع سكن لكل المصريين 5.

حيث تم فتح باب التقديم للمستفيدين من ذوي الهمم بداية من يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، بينما سيكون التقديم لباقي المواطنين متاحًا اعتبارًا من يوم 26 نوفمبر 2024.

تعد هذه الفرصة مهمة للأسر ذات الدخل المحدود، خاصة لأصحاب المعاشات، الذين يتساءلون عن شروط التقديم.

في السطور التالية، نقدم لكم كافة الشروط والمستندات المطلوبة لضمان التقديم الناجح.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات من منخفضي الدخل:

يجب أن لا يزيد سن المتقدم على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

أصحاب المعاشات من متوسطي الدخل:

يجب ألا يزيد سن المتقدم عن سن المعاش المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في تاريخ نهاية مدة القرض، حسب الدراسة الائتمانية للجهة الممولة.

شروط السن لمتوسطي الدخل:

يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، مع سداد 40% من قيمة الوحدة كدفعة مبدئية، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات

شهادات ميلاد الأبناء القصر. إيصال مرافق حديث (كهرباء، غاز، مياه) لمحل السكن الحالي. طباعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات لأصحاب المعاشات. قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب (باستثناء الأعزب، المطلقة، الأرملة). صور من الشهادات الرسمية المٌثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج، الطلاق، الوفاة).

شروط عامة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس مؤسسة أو شركة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

عدم التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية من قبل نفس الأسرة.

عدم الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعي سابقًا أو الحصول على وحدة سكنية من مشروعات سابقة.

عدم الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ملء استمارة الحجز والإقرار. شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المحددة. تجهيز كافة الأوراق المطلوبة وإرفاقها مع الاستمارة. دفع مقدم الحجز في البريد والحصول على إيصال السداد. التقديم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في المواعيد المحددة.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات والمدن الجديدة