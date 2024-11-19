استقرار أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
شهدت أسعار الفراخ اليوم استقرارًا داخل بورصة الدواجن والمحال التجارية، بعد التراجع الطفيف الذي شهدته أسعار الفراخ البيضاء أمس.
وفيما يلي تفاصيل الأسعار المعلنة في الأسواق والمحال:
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
- سعر الكيلو في بورصة الدواجن: 67 جنيهًا.
- سعر الكيلو في المحال: 80 جنيهًا.
أسعار الفراخ الساسو اليوم
- سعر الكيلو في بورصة الدواجن: 96 جنيهًا.
- سعر الكيلو في المحال: 116 جنيهًا.
أسعار الفراخ الأمهات اليوم
- سعر الكيلو في بورصة الدواجن: 69 جنيهًا.
- سعر الكيلو في المحال: 79 جنيهًا.
أسعار الفراخ البلدي اليوم
- سعر الكيلو في بورصة الدواجن: 117 جنيهًا.
- سعر الكيلو في المحال: 127 جنيهًا.
أسعار كرتونة البيض اليوم
- سعر الكرتونة في الأسواق: 178 إلى 180 جنيهًا.
- سعر البيضة في الأسواق: 6 جنيهات.
- سعر الكرتونة في المزرعة: 160 جنيهًا.