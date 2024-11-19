إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ركاب مع أخرى ملاكي عند نزلة كوبري الزقازيق في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القليوبية، تفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين عند نزلة كوبري الزقازيق، اتجاه بنها.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ركاب مع أخرى ملاكي، مما أسفر عن تهشم السيارتين، وإصابة 5 أشخاص.

وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، ورفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.