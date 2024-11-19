لاعب المنتخب السعودي ينتقد مدربه السابق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث منصور الموينع، لاعب الهلال السابق،عن قدرة المنتخب السعودي على حل أزمة الغيابات في مباراته أمام إندونيسيا، خلال المواجهة التي تجمعهما ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويقع المنتخب السعودي في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، متساويا مع نظيره الأسترالي، ولكن يتفوق أندونسيا بفارق الأهداف.

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وتابع الموينع، خلال تصريحات تلفزيونية: "نحن نعاني من غيابات عديدة، أهمها الفرج والدوسري، بالإضافة إلى الحارس محمد العويس، وهذه الغيابات تمثل لنا مشاكل عديدة، لكنني أري أن رينارد قادرة على إيجاد الحلول المناسبة".

وأضاف: "المباراة القادمة اختبار حقيقي للاعبين لإظهار قدراتهم التي حصرها المدرب السابق مانشيني، نحن في المباريات الأخيرة لم نظهر بصورة جيدة، وبحسب ما اعتقده بأن السبب يعود لطريقة المدرب الإيطالي".

واختتم تصريحاته: "أعتقد أنه يجب على المنتخب عدم التفريط بأي نقطة في المباريات القادمة من التصفيات، وقد أن التأهل عن طريق حجز البطاقة المباشرة، تجنبا للدخول في حسابات صعبة".
 

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