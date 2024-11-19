التحقيق مع مديرة شركة إنتاج فني دون ترخيص في الجيزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع مديرة شركة إنتاج فنى دون ترخيص بالجيزة.

القبض على مديرة شركة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المديرة المسئولة عن شركة إنتاج فنى دون ترخيص بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة (شركة إنتاج فنى "دون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) وتحتوى على "أستوديو تسجيل صوتى وأستوديو تصوير"، مستخدما أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحملة عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابيًا مسجلة داخل الأستوديو، وكذا محملة عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المديرة المسئولة وعثر بمقر الشركة على مضبوطات أبرزها (استوديو تصوير برامج وأستوديو تسجيل صوتى بكامل مكوناتهما - جهاز "لاب توب "محمل عليه آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى)، وبمواجهتها أقرت بارتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت معلومات وتحريات استوديو تسجيل صوتى أحد الأشخاص الإدارة العامة لمباحث المصنفات اصحاب الحقوق المادية

مواد متعلقة

تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدري الهيروين والحشيش في كرداسة

دون إصابات.. السيطرة على حريق محدود بمستشفى مجدي يعقوب تحت الإنشاء بأكتوبر

تفاصيل إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة برصيف في الوراق

كوكتيل مخدرات.. التحقيق مع عاطل لحيازته المخدرات في كرداسة

تفاصيل سقوط مسجل خطر لحيازته 32 كيلو من مخدر الآيس في الشيخ زايد

استمرار حبس المتهم بإشعال النار في منزل حماته بسبب خلافات في الصف

خلافات أسرية.. تفاصيل التحقيق مع مريض نفسي أشعل النار بشقة والدته في الجيزة

أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء عامل حياته قفزًا في الطالبية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف صخرة الدفاع

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد بالبث المباشر منتخب العراق اليوم.. مشاهدة العراق × عمان بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك اليابان للتعاون الدولى يبحثان آليات تمويل الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

النقد أسقطهم بقبضة الأمن.. ملابسات واقعة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالقاهرة