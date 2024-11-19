حبس عاطل لحيازته مخدري الهيروين والحشيش في كرداسة

حوادث
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ارشفية

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل لحيازته كوكتيل من مخدري هيروين والحشيش في كرداسة.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته كوكتيل من مخدري هيروين والحشيش في كرداسة

بحوزته كوكتيل مخدرات

وكشفت التحقيقات، أن ضبط مع المتهم 40 كيس من مخدر الهيروين، و5 قطع من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي 

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من المخدرات، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطلين

تمكنت من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من المخدرات  بقصد الاتجار، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته المخدرات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

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