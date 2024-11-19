‏زيلينسكي: أوكرانيا تخطط لاتخاذ خطوات لتثبيت الخطوط الأمامية وتعزيز القدرات التكنولوجية لجيشها

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ‏زيلينسكي، إن أوكرانيا تخطط لاتخاذ خطوات لتثبيت الخطوط الأمامية وتعزيز القدرات التكنولوجية لجيشها.

عملية عسكرية جديدة   
بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

هجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل  
وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

الأكثر قراءة

المطرب الشعبي إسماعيل الليثي يرد علي شائعات انفصاله عن زوجته بسب فرح شقيقتها

لاعب المنتخب السعودي ينتقد مدربه السابق

عبدالفتاح السيسي.. 70 سنة في حب مصر (بروفايل)

صلاة الجمعة: أعظم صلاة في أسبوع المسلم

خبير تنمية حضرية يكشف تفاصيل تطوير سور مجرى العيون (فيديو)

محافظ المنيا يسلم 10 أكشاك للأسر الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بمركز أبوقرقاص

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

وزيرة البيئة تقود المشاورات مع نظيرها الأسترالي لوضع الهدف الجديد لتمويل المناخ