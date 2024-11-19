الداخلية تبدأ في التشغيل الفعلي لمدرستين مروريتين لتعليم القيادة بالمنوفية والبحيرة

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 

قررت وزارة الداخلية افتتاح مدرستين لتعليم القيادة بمحافظتي المنوفية اليوم والبحيرة يوم 21/11/2024 لتعليم القيادة، وذلك بالإضافة إلى إمكانية تقديم خدمة دورات مكثفة للراغبين في الحصول على تلك الخدمة.
وتقرر أن تكون ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم الخدمات الجماهيرية وزيادة انتشارها على مستوى الجمهورية ومنها تقديم خدمة مدارس تعليم القيادة، وفي إطار جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر.

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