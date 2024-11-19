رئيس النواب: تم الرد على ملاحظات النقابات والمنظمات بشأن قانون الإجراءات الجنائية

الفجر السياسي
مجلس النواب
مجلس النواب

 

 


أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.

 

جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.


وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.

 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.

 

وتابع المستشار حنفي جبالي: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.

 


ويواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (من حيث المبدأ).

 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي نقابة الصحفيين المنظمات مجلس النواب الفجر السياسي

مواد متعلقة

بدء جلسة "النواب" للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية واستكمال مناقشة الإجراءات الجنائية

اليوم.. وزيرة "التنمية المحلية" أمام النواب لعرض سياسات واستراتيجيات الوزارة الفترة المقبلة

بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟

وفقًا للقانون الجديد.. 9 مهام للمدير التنفيذي لصندوق رعاية حقوق المسنين

3 حالات تستوجب إسقاط وصف لاجئ بالقانون الجديد (تعرف عليها)

رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا للاستماع لبيان وزير الإسكان

مجلس "النواب" يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف صخرة الدفاع

النقد أسقطهم بقبضة الأمن.. ملابسات واقعة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالقاهرة

موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم.. القنوات الناقلة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد بالبث المباشر منتخب العراق اليوم.. مشاهدة العراق × عمان بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025