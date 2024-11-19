ضبط 12 شخصا لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة في 4 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 12 شخصا لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة في محافظات الجيزة وأسوان والبحيرة والمنيا.

ففي الجيزة؛ تم ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة جهاز لاب توب و8 هواتف محمولة و2 ساعة ذكية من داخل مخزن إحدى شركات الشحن بدائرة قسم شرطة الدقي عن طريق كسر النافذة الخاصة بالمخزن، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لعلمهم بتخزين بعض الأجهزة بالمخزن الخاص بالشركة عن طريق إثنين منهم يعملان بتلك الشركة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

وفي أسوان؛ تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة دراو، لقيامه بالدلوف إلى إحدى المدارس عن طريق تسلق السور وسرقة عدد من المفاتيح والأسلاك الكهربائية، وأرشد عن جميع المسروقات المستولى عليها والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وفي البحيرة؛ تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين لـ 3 منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبحوزتهم (2 سلاح أبيض)..وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وفي المنيا؛ تم ضبط عاطل له معلومات جنائية لقيامه بسرقة بعض المصوغات الذهبية من داخل غرفة بأحد الفنادق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفه في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سىء النية" وهو مالك محل مصوغات مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا أمكن ضبطه، وأرشد عن المصوغات الذهبية المستولى عليها.