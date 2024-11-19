تحرير 167 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء

حوادث
غلق
غلق

 

حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 167 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 167 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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