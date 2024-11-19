ضبط 5 شركات دون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية


تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 شركات دون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قد أكدت قيام 5 شركات دون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذها مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (تأشيرات عمرة – صور لجوازات سفر – أختام شركات – مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – إيصالات تسليم نقدية – كشوف ببيانات عملاء الشركات والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم – صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الاجتماعي).

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