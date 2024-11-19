ضبط 14 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

حوادث
النقد الأجنبى
النقد الأجنبى


شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم ضبط عملات اجنبية بلغت قيمتها 14 مليون جنيه.

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