مفاجآت في تشكيل منتخب السعودية لمواجهة إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، التشكيلة الرسمية للصقور الأخضر استعدادا لمواجهة إندونيسيا، ضمن فعاليات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

البريكان يقود تشكيل السعودية أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم

وتنطلق صافرة المواجهة في تمام الساعة الثانية بتوقيت مصر وفلسطين، والثالثة بتوقيت السعودية وقطر، على أرضية ملعب جيلورا يونج كارنو معقل جارودا.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أحمد علي الكسار.

▪︎خط الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - سعزد عبدالحميد - ياسر الشهراني.

▪︎خط الوسط: فيصل الغامدي - محمد كانو - ناصر الدوسري.

▪︎خط الهجوم: مروان الصحفي - محمد القحطاني - فراس البريكان.

ويحتل منتخب السعودية الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني منتخب أستراليا، بينما يتذيل منتخب إندونيسيا الجدول برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمواجهة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا على قناة bein sports HD5.

وتذاع المواجهة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية المشفرة، وبالتحديد على قناة alkass HD 5.

بينما يالإمكان مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت عن طريق تطبيق تود [Tod] الناقل الحصري لبث مباريات تصفيات كأس العالم 2026.
 

مواد متعلقة

موعد مباراة الأردن والكويت اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

لاعب المنتخب السعودي ينتقد مدربه السابق
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف صخرة الدفاع

النقد أسقطهم بقبضة الأمن.. ملابسات واقعة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالقاهرة

موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم.. القنوات الناقلة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد بالبث المباشر منتخب العراق اليوم.. مشاهدة العراق × عمان بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025