ضبط 11 طن دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

حوادث
دقيق
دقيق


واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية؛ حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة؛ ضُبط خلالها نحو 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار

نشرة حوادث الفجر الإدارة العامة لشرطة التموين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية
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